Desmienten al IMCO sobre retraso en construcción de Bancos del Bienestar en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que haya un retraso en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en el Estado, tal como lo afirmó el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en un informe presentado la semana pasada."Como diría el clásico: es falso de toda falsedad. En Veracruz tenemos proyectadas 252 sucursales bancarias más las más de 50 que ya están preestablecidas. Vamos en tiempo y forma, corriendo. Quisiéramos ir más a prisa pero este tema no es sencillo", comentó en entrevista.Criticó el "modelo" que han implementado estos institutos, ya que afirmó que el rezago de inclusión financiera "ha sido brutal"."Son 20 mil comunidades en todo el país. En muchos no hay siquiera un cajero, menos una sucursal bancaria. Entonces crear esto ha sido un esfuerzo y además con austeridad republicana. (Hay que) decir que vamos bien. Solamente 11 predios nos faltan y los demás el Ejército está muy aplicado", reiteró Huerta Ladrón de Guevara.Manifestó que en muchos municipios ya está el edificio bancario pero las autoridades del Ayuntamiento no han dado los permisos para que pueda operar; al igual que los que concede el Banco de México (BANXICO)."Es donde a veces se detiene la cosa, ése es otro proceso. Pero la construcción sí está, ésa no tiene ningún problema. Tenemos todo el proceso para entrar en operaciones, muchos entraron en operación durante la veda, ya les informaremos pero vamos bien y de buenas en ese tema", concluyó.