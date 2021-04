Desmienten presunto inicio de jornada de vacunación el próximo lunes en Río Blanco

El delegado de Programas Federales de Desarrollo, Rogelio Rodríguez García, desmintió los avisos que están circulando en redes sociales por el presunto inicio de la jornada de vacunación en Río Blanco el próximo lunes y pidió a la población informarse a través de las fuentes oficiales.



Recordó que como se ha venido haciendo en estos casos, se ponen en contacto con las autoridades municipales, que les proponen algunos espacios que pudieron usarse para la aplicación de las vacunas, los cuales visitan para ver si se prestan a la logística y cuando les confirmen de que ya están las dosis disponibles, hacer la convocatoria a la población.



Mencionó que ésta se hará en su momento a través de las autoridades correspondientes, pero quienes hagan público ese tipo de avisos que no tienen sustento oficial, pueden incurrir en un delito al no ser las personas indicadas para dar esa información.



El Delegado pidió a la población tranquilidad y esperar los avisos oficiales que en su momento se darán a conocer, pero mientras no sea así, hacer caso omiso a otros.



Cabe recordar que este viernes concluyó el proceso de vacunación en Orizaba con el recorrido domiciliario de la Brigada Correcaminos, para inocular a las personas que están en postración y no pudieron acudir el día que les correspondía.