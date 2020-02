Desmienten secuestro de joven, en Río Blanco; "andaba de fiesta"

A través de sus redes sociales, el joven cuya familia había reportado su presunto secuestro desmintió que haya sido objeto de un ilícito ya que solo "andaba de fiesta".



Luego de que el domingo por la mañana la familia de César Ulises Hernández Morales solicitara en redes sociales apoyo para ubicar a este joven, ya que la última vez que había sido visto fue a las 9:30 horas del sábado, el domingo por la tarde éste afirmó estar bien.



De acuerdo con familiares, su alarma fue porque después de buscarlo en comandancias y hospitales recibieron una llamada en donde les exigían 50 mil pesos para liberarlo y señalaban estaba en manos de un grupo delictivo.



Por la tarde, el mismo joven, estudiante de una escuela en Orizaba publicó varios mensajes en su cuenta de Facebook, primero solo "hola jaja", para después agregar: "no era secuestro pendejos, andaba de fiesta no mamen".



Ante las críticas de algunos usuarios por su conducta, respondió que no tenía la culpa de que sus papás quisieran que les llamará "cada 15 minutos".