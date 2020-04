Desmienten supuesta demanda excesiva de pruebas de COVID-19 en Hospital de Poza Rica

La noche del martes, circuló a través de redes sociales un audio, donde una mujer que asegura ser parte de la Secretaría de Salud de Veracruz, advierte que el Hospital Regional de Poza Rica (HRPR) cubre excesiva demanda de pacientes, a esto el responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Héctor Lira de la Vega, lo desmiente.



Este martes se llevó a cabo una reunión por el Consejo Municipal de Salud, organizado por el Gobierno de Poza Rica, donde acudió el director del Hospital Regional de Poza Rica, Rubén Vázquez García, quien no proporcionó entrevista a los medios de comunicación, luego de la difusión pública de la joven profesionista que aseguró sobre la falta de pruebas para pacientes sospechosos por COVID-19.



Sin embargo, por la noche de ayer, se compartió vía WhatsApp un audio con la voz de una mujer que asegura ser personal de la Secretaría de Salud de Veracruz, donde destaca de manera alarmante que en el HRPR se incrementaron los casos de COVID-19, así como los acuerdos que quedaron en el Consejo Municipal De Salud, para la instalación de un hospital inflable en el estacionamiento de la misma institución dado que se rebasaban los servicios de cobertura.



Ante la renuente postura del director del HRPR, Rubén Vázquez García, de dar ruedas de prensa a todos los medios de comunicación de esta ciudad, el coordinador de la UCIN, Héctor Lira de la Vega, utilizó sus redes personales para desmentir los hechos que señala la mujer en el audio, el cual ha provocado estragos de pánico en las personas que están en cuarentena ante la contingencia.



En el interés de evitar riesgos para los trabajadores del HRPR, Lira de la Vega dijo que el contenido de la información que se maneja en redes sociales tiene fines alarmistas y desconoce las razones.



“En el Hospital Regional de Poza Rica donde yo trabajo, el más grande del estado de Veracruz, no existe ninguna persona infectada, hasta este momento no hay persona confirmada en el hospital”.



Solicitó a sus seguidores que eviten la desinformación y cumplan con las indicaciones que determina el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud de Veracruz.