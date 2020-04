Despensas no alcanzarán para todos; ayuda será según posibilidades: Hipólito Rodríguez

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, mencionó que harán lo posible por ayudar a los ciudadanos que necesiten apoyo alimentario por la contingencia sanitaria.



Lo anterior lo manifestó luego de que en sesión de Cabildo se anunciara una posible estrategia de apoyo a los xalapeños, donde aquellos necesitados colocarán una bandera roja en las ventanas o puertas.



"Sí vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades porque la gente debe de entender que no hay suficiente recurso para atender tanta necesidad; no hay suficiente. Pero vamos a ayudar a las zonas de alta marginación que realmente estén en una situación muy crítica".



El primer Edil reiteró que el recurso municipal no alcanzará para todos pero, dijo, buscarán llegar a la mayor parte de la sociedad.



"Se está trabajando para adquirir una buena cantidad de despensas y llevarlas al domicilio. Queremos evitar las aglomeraciones porque eso va a contribuir a que haya menos contagios".



Rodríguez Herrero dio a conocer que los jefes de manzana están colaborando en hacer listas para saber a quiénes sí apoyar, que en este caso sería a adultos mayores, madres solteras y personas enfermas.