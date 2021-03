Desperfecto en bomba dejó a habitantes sin agua desde hace 8 días, en Veracruz Puerto

Habitantes de la colonia Reserva Tarimoya 4 exigen el servicio de agua potable, el cual les fue cortado desde hace 8 días debido a un desperfecto en la bomba que les suministra el líquido a aproximadamente 5 mil personas de la zona.



Acompañados por el líder del Movimiento Antorchista, Samuel Aguirre Ochoa, acudieron al Palacio Municipal de Veracruz para verificar que se dé solución a la demanda.



Desde hace poco más de una semana que fue reportado el incidente, personal del Ayuntamiento acudió a retirar la bomba y se comprometieron a entregarla reparada a más tardar este miércoles.



"Desde hace 8 días se descompuso la bomba. Que se restablezca el servicio de agua potable en todo lo que es la Reserva Vergara Tarimoya 4, porque se rompió la bomba, se la trajeron aquí a arreglarla y nos dijeron que el día de hoy la iban a regresar y queremos asegurarnos que sí se regrese, no vaya a ser que nos tengamos que chutar Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo sin el líquido".



Señalan que la problemática del agua debe solucionarse de manera definitiva para toda la zona de la reserva, porque actualmente sólo les llega con bombas.



La demanda del líquido es urgente porque no hubo suministro con bombas y el agua almacenada ya se les agotó.



"No tener agua en estos días de calor es horrible. Ya no hay agua, la poquita agua que se había logrado almacenar en esos 8 días ya se acabó, es uno de los motivos fundamentales por los que estamos aquí".



Los habitantes de dicha colonia pidieron la introducción de drenaje sanitario porque existe contaminación.