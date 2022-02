Despiden a 28 cajeros de la caseta de peaje de Acayucan

Un grupo de trabajadores de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) del área de cajeros que ingresaban al turno de 22 horas en la caseta de cobro 119 Acayucan, ya no les fue permitida la entrada por los encargados de esta empresa.Según los ahora exempleados, fueron despedidos sin explicación alguna, al ser eliminada la figura de outsourcing o subcontrato, dentro de la empresa Esparta Servicios Eficientes S.A. que prestaba servicios de outsourcing para Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).A los 28 trabajadores sólo ya no se les permitió la entrada a sus puestos de trabajo, por lo que acompañados de un abogado y un notario público acudieron a cumplir con su horario laboral. Sin embargo, al igual que a otros trabajadores que fueron recién capacitados esperaban a que les dieran acceso.Los agraviados mencionaron que sólo saben del despido masivo por voz de otros compañeros, por lo que no les han notificado que ya no laboraban dentro de la empresa; algunos tienen hasta 20 años de servicio en esta empresa.Los cajeros descartaron una manifestación o bloqueo de las vías de cuota ante el temor de represalias, por lo que sólo piden que sean reinstalados en sus áreas de trabajos o liquidados conforme a derecho.