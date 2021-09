Despiden a funcionarios de Veracruz por acosadores sexuales

Desde que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió el Protocolo contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual en la Administración Estatal, la Contraloría General del Estado (CGE), ha recibido y atendido 40 denuncias por esta situación, que en muchos casos ha derivado en el despido del servidor público que lo cometió.



Así lo señaló su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, al añadir que no solamente están viendo las consecuencias de esta conducta ilegal, sino que van a la raíz.



“Estamos trabajando en ello y creo que va a ser bueno, nos llegan las quejas y tratamos de concentrarlas para hacer categorías y poder buscar las posibles soluciones o tratamientos. En el corte de la corte del año pasado teníamos como 40 más o menos”, ahondó.



Manifestó que ella como titular de la CGE y los de los órganos internos de control (OIC), de las diferentes dependencias, tienen la atribución despedir a quienes comentan hostigamiento o acoso sexual o laboral; lo cual ella ya hizo en una ocasión.



“Nosotros los titulares tenemos la atribución de despedir de alguna forma justificada algún servidor público. Sí lo hice, claro, porque acusaba a las muchachas abusando de su nivel y no está permitido, el Gobernador siempre lo ha dejado muy claro. Tenemos que tener no solamente el respeto humano, sino también y con más ímpetu el respeto hacia la mujer”, mencionó.



Expuso que entre las quejas más comunes que reciben están las de mujeres que denuncian que sus jefes las invitan a cenar con la promesa de un aumento salarial.



La funcionaria estatal, quien es presidenta del referido Protocolo, reiteró que más allá del respeto a la mujer derivado de la desigualdad que ha habido por años y que la brecha cada vez se está haciendo más cerrada, se debe respetar al ser humano sea cual sea su género.



“Trato para que los órganos internos de control, por medio de los enlaces de ética revisen esas esas situaciones y si tienen material que inicien investigación”, aseveró al decir que hay hombres que también han acusado hostigamiento o acoso.



“Hombres también han presentado quejas de acoso, en la mayoría son mujeres, pero hombres también, hay presunciones de ello (de acoso). De forma subordinada y viceversa, por género, indistinto”, finalizó.