Despierta Karla, joven atacada a martillazos por su expareja

A dos semanas del ataque con 6 martillazos en la cabeza, ocurrió el milagro para Karla Guadalupe, despertó y habló con su madre, quien confirmó la noticia.



Corey Pulido, compartió en sus redes sociales la información y agradecimientos a quienes se sumaron con oraciones, pero sobre todo al equipo médico que atiende a la joven de 27 años que el pasado 31 de agosto fue atacada por su ex pareja.



"Los milagros existen, Gracias por todas sus oraciones y ayudas. Demostrarnos tanto amor sus cadenas de oración hicieron que mi machita regresara de ese sueño", escribió.



Hace una semana Karla fue intervenida en el cerebro para realizar un procedimiento para desinflamarlo, de la cual, evolucionó favorablemente, pero seguían a la espera de que despertara.



"Dios nos dio esta oportunidad de vida y el regional desde director, Cirujano, doctores, pasante, enfermera, trabajo social, no tengo con que pagar esta alegría de tener a mi hija otra vez conmigo y q me diga mamá".



Karla Guadalupe sigue hospitalizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.