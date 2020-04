Despilfarro de vidas

¿Gobierno del derecho? ¿Imperio de la ley? ¿Estado de derecho? Sabido es que si se pretende hacer una proposición es necesario adoptar una posición (pro-posición). La nuestra está del lado de quienes hoy están desempleados. Pero, al plantear la cuestión pensamos en los abogados litigantes que no son empleados del estado, como sí lo son los jueces, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos o los docentes-investigadores. En el problema significativo del contexto aquellos abogados constituyen la figura principal de esta opinión.Entre los abogados litigantes pululan aquellos que se despiertan en la madrugada, quebrándose la cabeza para resolver cómo le van a hacer ese día para llevarle de comer a su familia. Es decir, son mayoría aquellos abogados litigantes que, en el contexto de la cuarentena por el COVID-19 y ante la suspensión casi total de las actividades del Poder judicial, pasaron a engrosar las filas de los desempleados. Dicha suspensión es el plano de fondo de este triste cuadro.Para los abogados, algunos textos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suscitan optimismo, quizás en demasía. El siguiente texto, por ejemplo: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” (Artículo 40).El texto enreda la idea de que, en México, se elevó a rango constitucional el gobierno del derecho, el imperio de la ley o el estado de derecho. El precepto implica tanto como que nuestro pueblo logró evitar el ejercicio arbitrario y discrecional del poder político por parte de los gobernantes; es decir, el de conjurar el peligro de la tiranía.Según los enterados y que han abrevado en las ideas liberales, esta idea del gobierno del derecho tiene sus raíces principales en las ideas de la Ilustración y sus concreciones más adecuadas en aquellas sociedades que siguieron la línea del constitucionalismo racional-normativo propio de la revolución francesa. Según esa versión, la sujeción del poder político a la ley tiene por finalidad principal resguardar la autonomía de los individuos para elaborar sus planes de vida, y sus instrumentos centrales son las declaraciones de derechos y la división del poder del Estado en tres órganos distintos y recíprocamente contrabalanceados y limitados.El “síndrome” de la cuarentena por el COVID-19, bien podría ilusionar a cualquiera y afirmar que en nuestro pueblo estamos en el umbral del reino del derecho. Pero hay de aquel, aquel que se atreva a asomarse al paraíso jurídico/político, bien pronto sería bajado a tamborazos por los propios enterados, cuando advierten que la idea de “gobierno del derecho” no se presenta en la realidad práctico-jurídica concreta de un modo perfecto e integral, sino solo imperfecto y según lo permiten las circunstancias históricas y sociales, así como las inclinaciones y las virtudes -o vicios- humanos.No existe un estado de derecho perfecto. Las declaraciones de derechos fundamentales son instrumentos jurídicos formales, pero, los derechos, al estar ideologizados -cuando se constituyen en meras abstracciones que únicamente benefician a unos cuantos- se hacen nugatorios (Burlan la esperanza que se había concebido o el juicio que se tenía hecho). Esto es, cesan de ser derechos y se convierten en privilegios. Desafortunadamente, las investigaciones sobre los procesos de historización de los Derechos Humanos son escasas.Por lo que respecta a la división de poderes, en estos días de desgracia, circula en redes sociales, que mientras el recolector de basura, el agricultor, la cajera de los supermercados, el vigilante, detentan -todos ellos- oficios indispensables y esenciales a la sociedad e implican que las tareas que se efectúan al interior de los órganos judiciales no son esenciales ni indispensables. La prueba es que el Poder judicial (el poder de la razón, el poder de los abogados) puede suspender sus actividades y no pasa nada. Si uno de los tres poderes se caracteriza por no poder (porque en los hechos no es poder), se aniquila el estado de derecho.Negamos categóricamente que las vidas de los pioneros del imperio de la ley y la de sus actuales defensores sean despilfarradas, vale reconocer a los pioneros:Platón: “a los que ahora se dicen gobernantes los llamé servidores de las leyes, no por introducir nombres nuevos, sino porque creo que ello más que ninguna otra cosa determina la salvación o perdición de la ciudad; pues en aquella [ciudad] donde la ley tenga la condición de súbdita sin fuerza, veo ya la destrucción venir sobre ella; y en aquella otra, en cambio, donde la ley sea señora de los gobernantes y los gobernantes siervos de la ley, veo realizada su salvación y todos los bienes que otorgan los dioses a las ciudades”.Aristóteles: “es mejor que gobierne la ley y no cualquiera de los hombres”.Cicerón: sostiene la doctrina del gobierno de las leyes por sobre los magistrados, quienes, si no se someten al derecho, se trasforman en déspotas, es decir, en “la más asquerosa y repelente criatura que pueda ser imaginada”. Su tesis: “como los magistrados están sujetos a las leyes, el pueblo está sujeto a los magistrados. De hecho, es verdadero decir que el magistrado es una ley hablante, y la ley un magistrado silencioso”.Henry de Bracton: el rey debía “atemperar su poder por la ley, que es la rienda del poder, vivir de acuerdo con las leyes, porque la ley de la humanidad ha decretado que sus propias leyes obligan al legislador (...). Nada es más ajustado para un soberano que vivir según las leyes, ni hay mayor soberanía que la de gobernar conforme a la ley (...), porque la ley es la que le hace rey”.Tomás de Aquino: sostiene —respecto del gobierno del derecho— las siguientes tesis: (1) que la autoridad política está sujeta al poder de las leyes humanas en cuanto a su vis directiva, aunque no a su vis coactiva, o sea a la capacidad fáctica de imponerlas por la fuerza; (2) que la sujeción de los gobernantes a la ley positiva se justifica, en definitiva, en la derivación de esta última de la ley natural, con lo cual el fundamento del gobierno del derecho radica raigalmente[?] en la ley natural jurídica o derecho natural; (3) que el gobierno de la ley sobre la autoridad política abarca no solo ciertos aspectos formales, sino también la ordenación constitutiva de las normas jurídicas al bien común político; (4) que la tiranía puede por lo tanto definirse, desde este punto de vista, como aquel gobierno sin ley o que no obedece a las normas jurídicas; y, finalmente, (5) que la desobediencia por parte del gobierno a la ley natural o a las leyes divinas (Ley Divina Positiva), conduce a la liberación —en el segundo caso sin excepción— de la sujeción de los ciudadanos a la autoridad política.No todo está podrido en este México nuestro, pues las instituciones se sostienen con los actos honestos de sus integrantes. Nombramos algunos jueces, que están (o estuvieron) en el Poder judicial y, por tanto, en la lucha diaria por hacer valer el estado de derecho: Adrián Avendaño Constantino, José Manuel Alba De Alba, Víctor Ernesto Maldonado Lara, Hugo Baizabal, Eva Barrientos Zepeda, Raúl Pimentel Murrieta, Rosalba Hernández Hernández, Adolfo Cortés Veneroso, Javier Castellanos Chargoy, Cristina Ortiz Hernández... Ellas y ellos nos hacen conservar una buena dosis de optimismo respecto de la construcción del reino del derecho.