Desplegarán en Tamiahua personal médico para detectar posibles contagios por COVID-19

En el municipio de Tamiahua se instaló un Consejo de Salud que sesiona desde hace una semana, integrada por la Dirección de Salud, la Policía Municipal y Protección Civil, mismo que decidió restringir el acceso al municipio así como el ingreso a las playas, además de la instalación de dos líneas de apoyo y rondines de elementos policiacos y Protección Civil durante las 24 horas del día, tanto en la cabecera como en todas las localidades, además de visitas médicas a todos los hogares, para detectar si hay personas con síntomas de COVID-19.



La directora de Salud Municipal de Tamiahua Veracruz, Ana Bertha Hernández Correa, informó que por instrucciones de la alcaldesa Citlali Medellín Careaga y derivado de la contingencia de salud por Coronavirus (COVID-19), se instalaron filtros a la entrada del municipio, donde se detienen a todos los vehículos que pretendan ingresar a esa demarcación.



Se trata de un operativo preventivo de Salud a la entrada del pequeño municipio con 23 mil habitantes, donde se detienen los vehículos de la mejor manera, se les explica a las personas que están ingresando la intención de mantener todas estas medidas preventivas para una mejor responsabilidad en ellos, expuso la entrevistada.



Al respecto, dijo que a quienes pretenden ingresar se les interroga de qué estado son, se observa si mantienen algún síntoma de coronavirus, se les toma la temperatura y posteriormente se les otorgan todas las recomendaciones necesarias; en caso de que presenten algún síntoma relacionado con la enfermedad no se les permite su ingreso.



Expuso que el acceso restringido a la playa es por la mala información de que el virus no toleraba el calor a los 26 grados, motivo por el cual la gente continuaba asistiendo a las playas, sin embargo, refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha realizado dictámenes donde se señala que sí es posible que el virus continúe activo, aún en una ambiente mayor a los 30 grados.



A decir de Hernández Correa, la contingencia requiere de un trabajo en equipo, por lo que en Tamiahua, la Policía Municipal, Fuerza Civil, Marina, Protección Civil municipal y la Alcaldía, trabajan de manera coordinada.



Las acciones ante la pandemia, expuso, se tomaron de manera inmediata, con la implementación de dos líneas telefónicas con acceso las 24 horas, para que la población se atienda por posibles dudas sobre el virus y para que reporten cualquier indicio de síntoma en familiares, amigos o conocidos.



“Para que de inmediato den cuenta de algún probable que tuviera los síntomas característicos y nosotros acudimos al domicilio a hacer una valoración diagnóstica a fondo y ratificar”, puntualizó.



Explicó que existen diferentes tipos de resfriados y nadie está exento de ellos, por lo que en Tamiahua, la indicación es que el personal médico acuda a los domicilios de todas las comunidades y cabecera municipal, para brindar un diagnóstico certero.



En caso de que existirá alguna persona con síntomas probables de coronavirus, se resguardaría en su casa y se daría aviso a la Secretaría de Salud para iniciar con el protocolo epidemiológico.



Hasta el momento no existe ningún factor de riesgo en ese municipio, pero las autoridades están activas las 24 horas del día, porque saben de la dificultad para controlar este tipo de virus, comentó la Directora de Salud.



Debido a la gravedad del tema, comentó que desde el lunes pasado, se realizó una reunión con Agentes y Subagentes municipales, donde se les proporcionaron trípticos y una plática Informativa, para invitarles a guardar el periodo de sana distancia y resguardo para evitar la propagación de COVID-19.



“No queremos ser estadística de ninguna lista aquí en Tamiahua”, sostuvo.



Es por ello que se colocaron los filtros en la entrada y acceso a la playa, así como rondines diarios y por 24 horas en todas las comunidades y la cabecera municipal, para invitar a la población a quedarse en casa y que si deben salir a hacer alguna compra urgente, solo sea una persona por familia.



“Se están implementando al cien por ciento las acciones las 24 horas del día, trabajando en conjunto con nosotros y la respuesta de la ciudadanía ha sido hasta el momento favorable”.



La entrega de trípticos a la población en general, es para que estén informados de las reglas básicas para evitar contagios, por lo que recordó que se deben lavar las manos con agua y jabón el mayor número de veces posibles, evitar saludo de mano o beso y en caso de toser, deben hacerlo en el antebrazo.