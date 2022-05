Despliega CAEV 21 pipas para atender desabasto en las Tres Villas

Del 1 al 3 de mayo, 21 pipas contratadas por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), atenderán a usuarios del Sistema de las Tres Villas en los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza.Tras el anuncio que hizo la CAEV sobre trabajos de interconexión de la red, los reclamos de usuarios no se hicieron esperar, pues en dichos días no se suministrará agua a través de dicho sistema.Las quejas y llamadas de quienes han sido afectados por los trabajos de recuperación del Sistema de las Tres Villas no se hicieron esperar y en respuesta este día la CAEV anunció la atención con 21 pipas para abastecer a una población superior a los 110 mil habitantes.Tras reuniones con alcaldes de la región, el anuncio llegó a través de la coordinación regional de zona a cargo de José Gabriel Flores Sarabia y será a través de fichas oficinas y los mismos Ayuntamientos como se coordine el servicio de suministro por colonias.