Desproporcionalidad

En el Instituto Nacional Electoral (INE) hemos conocido y discutido los asuntos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco -más otras personas-, actores políticos quienes pretenden competir a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por MORENA, respectivamente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE individualizar la sanción a dichos actores políticos toda vez que determinó que hicieron precampañas y efectuaron gastos.



Es preciso mencionar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que si una o un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente. Como el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país y dispuso que el INE sí podía optar por una gama de posibles sanciones, incluida la pérdida o cancelación de la candidatura, es que se conoció nuevamente el asunto.



La decisión mayoritaria, apenas de 6 votos a favor y 5 en contra, de negar o cancelar las candidaturas es jurídicamente inconsistente y política y socialmente preocupante.



Los Acuerdos del INE fueron incongruentes porque la conducta consistente en la falta de entrega de los informes de gastos de precampaña fue calificada al partido MORENA como una conducta culposa, sin embargo, a las personas físicas fue calificada como conducta dolosa, es decir más grave, lo que evidencia el intento de esa mayoría de Consejeros y Consejeras por encuadrar la sanción extrema. Además, es absurdo que -como sucede en materia de fiscalización-, sea el instituto político el que tiene una responsabilidad mayor respecto de las y los precandidatos -pues es sabido que éstos no tienen un control de las acciones del partido en la entrega de los informes de precampaña-. Sin embargo, fue precisamente en estos en quienes recayó una mayor afectación. Esto es, los acuerdos votados por mayoría desconocieron el hecho de que los sujetos obligados tenían imposibilidad material para acceder al Sistema Integral de Fiscalización pues éste lo maneja el partido.



Adicionalmente, es insostenible que se aplique la sanción máxima, como lo sostuve, la pérdida o cancelación de candidaturas, cuando no estuvo acreditado que los sujetos obligados actuaron con la intención de cometer la infracción consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña.



A juicio de quien esto escribe se presenta, con claridad, una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas. Por 19,872.48 pesos de gasto de precampaña encontrado en el caso de Félix Salgado Macedonio, y 11,726.90 pesos en el caso de Raúl Morón Orozco, la sanción máxima impuesta que es la cancelación o pérdida de sus candidaturas.



La desproporcionalidad es aún más burda cuando se cae en la cuenta que no hay reincidencia, ni reiteración, ni sistematicidad en la conducta, ni beneficio económico -más bien la voluntad procesal de enmendar el error en los sujetos obligados-; no obstante se extrajo la consecuencia más extrema: la pérdida o cancelación de dichas candidaturas.



Además, en los asuntos en comento, seguidos con gran interés nacional, materialmente puede sostenerse que no se afectó gravemente la rendición de cuentas ni se tuvieron consecuencias reales en la contienda electoral, precisamente por los montos mínimos, los cuales no corresponden ni al uno por ciento del tope de gastos de campaña de gubernatura. En otros términos, ni Salgado ni Morón gastaron sumas considerables en precampaña que les hubiese generado una ventaja en la contienda.



Si la preocupación de la mayoría de Consejeros y Consejeras fuera dejar el precedente y por la rendición de cuentas, la sanción en todo caso hubiera sido una severa pero no desproporcionada.



La decisión exiguamente mayoritaria preocupa por sus efectos sociales y políticos. Al ser evidente la desproporcionalidad de la sanción, la sombra sobre la legitimidad de la decisión se impone. Anoche se aplicó la ley, dentro de un nuevo margen que dio el TEPJF, pero sin justicia.



