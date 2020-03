Después de 10 años, retorna María Katzarava a Xalapa, donde hizo sus “pininos operísticos”

La cartelera cultural de la ciudad es acaparada este fin de semana por la Sala Tlaqná, con el programa de “Tosca”, primera presentación operística que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa de su programa 2020, conciertos bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, considerado uno de los mejores directores de ópera del país.



En el elenco figura la soprano mexicana María Katzarava, cantante que ha tenido la oportunidad de haberse presentado en escenarios de 3 continentes, hasta con cantantes de la talla de Placido Domingo o Andrea Bocelli.



María Katzarava comentó: “Estoy muy, muy contenta de poder venir, después de casi 10 años de no haber podido pisar Xalapa, es un lugar donde empecé mis ‘pininos operísticos’ y nada mejor que volver de la mano con el maestro Enrique Patrón, que ha sido como un padre musical para mí, alguien que ha apoyado mucho mi carrera y la carrera de todos los jóvenes cantantes mexicanos”.



Para ella, Enrique Patrón de Rueda es alguien que “ha apostado, ha dado toda su vida a la ópera, y eso es muy importante; hay que valorarlo muchísimo. Volver -a Xalapa- con él, con quien he debutado en muchos roles importantísimos en mi carrera”.



“Estoy muy contenta de estar en el escenario con Óscar (Velásquez) con César(Delgado), que debutan en sus respectivos roles. Estoy muy contenta de volver a cantar este rol que he hecho en diversos teatros. Me congratula muchísimo venir a Xalapa para presentarlo, espero que todos ustedes nos ayuden a llenar este teatro fantástico”, dijo a los representantes de los medios locales presentes.



El año 2006 marca el debut de María Katzarava en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en la obra “Romeo et Juliette”, de Gounod, donde cantó al lado de Rolando Villazón y Anna Netrebko.



Son dos los conciertos que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa para este fin de semana, este viernes y sábado en la Sala Tlaqná, con solistas de la talla de Óscar Velásquez, ganador de premios en varios festivales internacionales.



“Tosca” también incluye la participación de los tenores César Delgado y Nahum Sáenz; el bajo barítono, José Miguel Lora; y del barítono Alejandro Solano, así como el Coro de la Universidad Veracruzana que, juntos, será un maravilloso espectáculo.



Previo a los conciertos se contará, para este viernes a las 19:00 horas, con la charla del doctor Alfonso Colorado, para compartir detalles de la ópera “Tosca”.