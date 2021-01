Después de “Chester Cheetos”, quitan a “Tigre Toño”, “Melvin” y “Sam” de cajas de cereal

Para adelantarse a las próximas disposiciones de la nueva norma de etiquetado, en los empaques de cereal y pastelitos para niños se eliminaron los personajes que identificaban a cada producto.



En las cajas ya no se observa al elefante “Melvin”, al tucán “Sam”, al tigre “Toño”, el Rey Carlos V, ni al “Gansito”, entre otros personajes que comenzaron a desaparecer de manera paulatina, ya que las empresas no podrán incluir personajes, animales, dibujos animados, deportistas, actores en sus empaques en todos aquellos alimentos y bebidas preenvasados destinados al público infantil, a partir de abril próximo.



Si bien en los pasillosde cereales y pan de dulce y pastelillos en los supermercados muestran una menor cantidad de personajes ligados al público infantil en los empaques, aún faltan muchos otros productos, como jugos de fruta, leches de sabores, así como dulces, de acuerdo con un recorrido hecho por EL UNIVERSAL.



Sin embargo, los fabricantes de alimentos y bebidas preenvasadas para niños tienen todavía dos meses para cumplir con la nueva normatividad de productos dirigidos al público infantil.



La nueva norma de etiquetado que entró en vigor el 1° de octubre de 2020, incluye disposiciones para eliminar esas figuras de los empaques en aquellos productos que puedan inducir el consumo infantil y que contengan altos contenidos de azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas.



Esto también en frituras y botanas que en algunos empaques ya iniciaron con la eliminación de personajes como “Chester Cheetos”.



Esto es parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que emitieron las Secretarías de Salud y de Economía y que debe supervisar su cumplimiento la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).



Esta disposición aplica a los productos que tengan un sello o más de alerta sobre exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas.