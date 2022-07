Después de dos años regresó la "Feria del Mango" a Medellín de Bravo, como parte de la festividades se realiza la quema del mal humor y en ésta ocasión la figura que incineraron fue el ex alcalde panista, Hipólito Deschamps Espino Barros.La feria que es organizada por el ayuntamiento, dio inicio el jueves por la noche en la explanada municipal y fue sorpresa para los asistentes que el expresidente municipal fuera el personaje a quemar.La reacción fue de ovaciones y aplausos mientras se consumía la estructura de cartón.El ex alcalde del PAN y ex candidato a la diputación federal, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la actual administración por presuntamente haber saqueado al municipio por cien millones de pesos.