Después de dos largos meses, madre se reúne con su bebe en DIF Boca del Río

Tras más de dos meses lejos de su hijo, Brenda Canche Castañeda por fin pudo volver a tenerlo entre sus brazos. Horas de angustia que se convirtieron en días de tristeza terminaron para la joven madre que ahora espera justicia.Con mucha emoción que la llevó hasta las lágrimas, Brenda dijo sentirse contenta por haberse reencontrado con su bebé, a quien su suegra le arrebató recién nacido y lo fue asentar como suyo bajo el nombre de Eithan Danilo.Habría sido la misma suegra de Brenda, la señora Roció “N”, quien entregó al pequeño a la fiscalía especializada, para posteriormente salir caminando sin ser detenida aun cuando ya presentaba una orden para declarar, a la que previamente no se había presentado.La Fiscalía puso al menor bajo resguardo del DIF municipal y fue ahí donde por medio de redes sociales, su madre se enteró y acudió, donde su instinto materno no tuvo la menor duda de que el niño pudo cargar era su pequeño.“Y ya hoy hablé con la fiscal y me dijo que la señora Rocío había ido y había entregado a mi bebé y se había ido y pues me dijo que tenía que checarlo, que estaba en el DIF mi hijo y para que checara lo de los horarios para poderlo ver y pues vine a verlo y pues me lleno de sentimiento porque ya está más grande, porque hoy cumplió dos meses”, dijo Brenda.El niño, sustraído de los brazos de su madre en octubre pasado, fue localizado sano y salvo este jueves.El pequeño Eithan Danilo se encuentra sano y salvo, sigue en el albergue del DIF Municipal de Boca del Río, mientras su mamá podrá verlo dos veces por semana hasta que queden listos los resultados de ADN.“Me dijeron que está bien, que ya lo había checado la médico y de hecho nos hicieron exámenes de ADN, y pues ya lo vi y está bien grandote mi niño”, narró la joven.La abogada Evangelina Naranjo advirtió que continúan las investigaciones contra María del Rocío "N", ex suegra de Brenda, por ser quien asentó al niño ante el Registro Civil mediante documentos falsos haciéndose pasar como la madre biológica.“La señora Rocío entregó al bebé pero así como lo entregó se fue, no hubo más hacia ella, aquí se continúa el seguimiento, a Brenda ya le sacaron las muestras de sangre para el ADN, igual que al bebé, seguimos hasta esclarecer los hechos”.La defensora de la joven madre también indicó que María del Rocío “N”, la partera Magdalena “N” y Brayan “N”, ex pareja de la víctima, tendrán que rendir declaración ante el juez la próxima semana.Cabe resaltar que la abogada puntualizó que la familia ya presenta antecedentes por casos si miliares con otras mujeres parejas de Brayan “N”, quien presuntamente es señalado de violencia familiar, tema por el que también es investigado.Por último Brenda remarcó que sería insistente al pedir justicia por lo que hizo su suegra, ya que teme que estas prácticas sigan formando parte de la familia y también temen por la integridad física de ella y su hijo