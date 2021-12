Después de menores, llegará vacuna de refuerzo para adultos mayores de Veracruz

En Veracruz se prevé que al concluir la inoculación contra COVID-19 a los adolescentes de 12 a 17 años de edad, inicie la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna a los adultos mayores, anunció Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).Dijo que el Plan de Vacunación antiCOVID para adolescentes veracruzanos se diseñó para las tres primeras semanas de diciembre, e incluso se estará aplicando la dosis el día 24 y posteriormente se estará anunciando qué procede para el tercer refuerzo.Confirmó que la vacuna de tercer refuerzo no será la misma que la primera dosis, ya que así lo establece el protocolo de vacunación.“La vacuna de refuerzo tiene que ser de otro tipo, es decir, no tiene que ser una tercera de la misma pero justamente seguimos esperando los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para saber cómo será esta ejecución”.Adelantó que la tercera dosis de la vacuna antiCOVID es segura, toda vez que cuando se decide aplicar alguna vacuna a la población es porque se tiene la certeza de que es para su protección.“Pedimos (a la población) que sea paciente porque estamos haciendo, desde el nivel federal, todos los procedimientos técnicos para que la aplicación y combinación entre vacunas sea efectiva para proteger y no generar ningún riesgo”.