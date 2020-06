Después de un año, cafetaleros de Coatepec reciben apoyos federales

El Delegado Regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, informó que los cafetaleros que no percibieron los recursos correspondientes al año pasado debido a alguna anomalía, ya lo están recibiendo este año en la dispersión del programa social destinado a este sector.



Entrevistado, dijo que en la mayoría de los casos hubo un error en la vinculación a las tarjetas, no obstante estas anomalías fueron ya solventadas, por lo que estos productores estarán cobrando el dinero anterior con el correspondiente a este año.



“Los compañeros que no recibieron su depósito el año pasado se les está otorgando esta vez, estamos cubriendo esos remanentes que habían faltado de algunos compañeros ya lo están recibiendo en esta remesa. No recibieron su dinero en su mayoría debido a problemas en la vinculación a las tarjetas, que se hizo fuera de tiempo, al vincular la tarjeta el mismo sistema encontró alguna supuesta anomalía que luego fue rectificada. Están recibiendo lo del año pasado y lo de este año”, detalló.



Por otro lado, indicó que los cafetaleros que aún no reciben el rembolso de la comisión que les cobró el banco al dispersarles los recursos del programa, deberán esperar un mes después de que hicieron su reporte.



Y es que reconoció que hubo un error por parte de los bancos, por lo que aseguró que a todos y a cada uno de los productores se les repondrá ese dinero.



“Ya está en marcha el rembolso, la restitución de ese dinero el banco lo está haciendo. Todos los compañeros que hacen sus reportes les van a regresar a sus cuentas el dinero que les retiraron de manera irregular, es cuestión de espera. Se tarda un mes después del reporte el rembolso”, refirió.