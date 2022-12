Después de un mes, Fiscalía no le entrega bebe a Brenda Canche Castañeda

Debido a la tardanza de los resultados en pruebas de ADN Brenda Canche Castañeda, joven madre a quien familiares del padre le sustrajeron a su bebé, no ha podido recuperar a su menor tras un mes de lo sucedido. Denunció “tortuguismo” por parte de la Fiscalía especializada.Comentó que ha transcurrido ya poco más de un mes desde que su pequeño fue localizado y entregado por su suegra a la Fiscalía General del Estado (FGE), y el avance en las investigaciones es pobre ya que ni siquiera hay detenidos por el hecho.“Ya va a cumplir un mes de estar ahí y pues al verdad siento horrible, sé que está bien pero pues se me hace muy feo que los de la Fiscalía no le hayan dado avance a mi caso y pues me duele mucho que yo haya acudido a las autoridades y que desde un inicio no me tomaran la denuncia”.Todo empezó cuando la ex suegra de Brenda, María del Rocío “N”, le arrebató a su hijo recién nacido, para posteriormente asentarlo con el nombre de Eithan Danilo ante el Registro Civil de Boca del Río haciéndose pasar como la madre biológica, con la complicidad de una partera, quien le expidió un acta de alumbramiento.Tras hacerse el caso mediático, María del Rocío regresó al bebé hace casi un mes, lo entregó a las autoridades y huyó.Actualmente, el pequeño de casi tres meses de nacido se encuentra custodiado por el DIF de Boca del Río donde la madre biológica solo puede verlo dos veces por semana.Por tal motivo, Brenda dijo que mientras no salgan los exámenes de ADN que lleva a cabo la FGE, el organismo asistencial boqueño no podrá regresarle al infante.ñ, por eso demandan más agilidad en su caso para poder ya recuperar a su hijo.“El DIF depende de la Fiscalía para que me entreguen a mi hijo, sin embargo la Fiscalía no hace nada, no dan una orden no le dan un avance a mi caso, mi hijo sigue en el DIF y la señora que se robó a mi hijo sigue libre porque la fiscal la dejó libre ya habiendo los citatorios con medidas de arresto y con multa y ella no asistió a ninguna cita, Brayan (su ex pareja) tampoco asistió a ninguna cita”, delató.Por lo tanto, Brenda llamó comoinjusto que su hijo ya va a cumplir tres meses y no puede aún cuidarlo ella, a casi un mes que llegó al DIF boqueño.“... no le veo avance a mi caso, van para tres semanas que me hicieron la prueba de ADN y los resultados no llegan y eso es lo que me preocupa, me habían dicho que dentro de dos semanas más o menos y es lo que más me da coraje”, finalizó.