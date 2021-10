Después del 15 de octubre, informarán sobre vacunación de menores en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, comentó que será a partir del 15 de octubre cuando se informe la logística a seguir para la vacunación antiCOVID de los menores de edad que padecen alguna comorbilidad.“A nosotros nos van a informar después del 15 de octubre el mecanismo, ya les estaremos informando (…) está por definirse el protocolo, la logística (de dónde serían vacunados), no tenemos datos, mejor no hablar para no desinformar”, puntualizó en conferencia de prensa.Recordó que en este momento se está llevando a cabo el registro de los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna condición adversa de salud y también de aquellas que se encuentran embarazadas.El servidor público federal indicó que la vacunación para este sector poblacional está en la fase de emisión de la guía técnica, para que se entienda qué es y no exista desinformación.“Incluyendo los embarazos de adolescentes, de menores de 18 años, que no es comorbilidad pero que es un sector vulnerable que también va a ser vacunado”, reiteró al señalar que todavía no existe un corte de cuántos menores serán inmunizados en Veracruz.“Lo que he informado, que es el dato que tengo, que a nivel nacional son 750 a millón 500 mil y como verán que no hay registros (médicos) de esta población. En esta privatización que hizo el neoliberalismo de la salud, al pueblo le dejaron la opción de ‘Doctor Simil’ y éste no tiene registros de salud, vende la medicina porque el pueblo no tiene acceso a la salud”, cuestionó.Huerta Ladrón de Guevara afirmó que ya disminuyó la tendencia de trámites de amparos, porque el Gobierno de México decidió aceptar la recomendación internacional de vacunar a los menores con comorbilidades o enfermedades.“Creo que ya disminuyó ya tenencia que venía porque ya como se abrió la plataforma para los que tiene comorbilidades, que era lo que el amparo estaba reconociendo, el amparo era para que el sector salud valorara si existía una situación de riesgo de salud y si ellos decidían que podían ser vacunados esos niños, se diera”, precisó.