Destaca Alcaldía de Xalapa compra de 300 mil cubrebocas y 6 mil despensas repartidas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, presentó un informe de las acciones realizadas en torno a la contingencia sanitaria, donde dijo que ha sido un recurso bien aplicado.



Destacó que durante esta Emergencia Sanitaria Nacional, se adquirieron 300 mil cubrebocas a una empresa local, 175 mil de tipo hospitalario, mil 800 tipo N95, 70 mil cubrebocas termosellados, más de 70 mil guantes de látex y 770 overoles de aislamiento, entre otros insumos para brindar protección a los equipos de trabajo del Ayuntamiento y hacer frente a la pandemia.



De igual forma, resaltó la entrega de apoyos alimentarios en cada domicilio de las familias en situación vulnerable.



"El Ayuntamiento ha trabajado en beneficio de las personas que no tienen un ingreso a causa de la cuarentena con la entrega de apoyos alimentarios entregados a domicilio a partir de la compra de 6 mil despensas, programa que se ampliará a 10 mil familias beneficiadas".



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, el Alcalde lamentó que las cifras de defunciones y contagios siguen en aumento. Además, reconoció que faltan días para que se regrese a la relativa normalidad y que la cifras dadas a conocer por el sector salud son conservadoras".



"Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que todas las direcciones municipales se involucren. Creo que las cosas van a cambiar para siempre. Desafortunadamente,son muchas las personas que no se han dado cuenta del problema en el que estamos. El sector salud no puede llevar un registro de todas las personas que son portadoras del virus, no lo pueden hacer, no les da la vida, de tal manera que las cifras que tenemos de proliferación del contagio, yo diría que son conservadoras y que no consideran realmente a todos".



También presentó el micrositio del Ayuntamiento que contiene información sobre las acciones y el recurso aplicado para enfrentar la pandemia provocada por la COVID-19, donde toda la información se puede encontrar en el sitio https//ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/cimtra/cimtra-covid-19.



Para finalizar, también de aprobó, a propuesta del regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, la creación del Consejo para crear protocolos de sanidad y seguridad por la contingencia, cuyo propósito es abrir un puente de diálogo para analizar la situación económica que se vive en Xalapa y buscar alternativas que permitan la reactivación económica del municipio.