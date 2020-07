Destaca Cuitláhuac entrega de viviendas y mejoras en hospitales

Los avances en vivienda e infraestructura hospitalaria dan certeza a los veracruzanos, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, durante el informe de labores que rindió este lunes.



En este rubro, dijo que con cientos de viviendas entregadas, así como la rehabilitación de la infraestructura de salud con la entrega de hospitales y centros, transcurren los primeros meses del segundo año de Gobierno, como parte de los compromisos que su administración cumple.



En el mensaje que fue transmitido por redes sociales debido a la contingencia sanitaria, destacó la entrega de 176 casas para beneficiar a más de 800 personas en extrema pobreza, con una inversión de 35.5 millones de pesos.



Además, se entregaron 80 viviendas a familias afectadas por el movimiento de ladera del 23 de agosto 2019, en Acultzingo; cada una con dos dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. “Con esto tendrán hogares seguros y dignos”, puntualizó.



Mientras que, para contribuir al desarrollo humano con espacios dignos de vivienda, con una inversión de 18 millones 803 mil 057 pesos, se benefició a mil 532 personas con cuartos dormitorio y techos firmes en diversas regiones del territorio estatal.



“Se entregaron 128 cuartos dormitorio a igual número de familias indígenas de 11 comunidades de la Sierra de Zongolica, que abarcan los municipios de soledad Atzompa, Tehuipango, Mixtla de Altamirano y Los Reyes”, dijo.



Cumple compromisos en materia de salud



Por otra parte, en materia de salud, García Jiménez expuso que se cumplió con el compromiso de reforzar y mejorar la infraestructura hospitalaria, sin embargo, gracias a los ahorros derivado de la austeridad y correcta aplicación de los recursos, se destinó una parte para hacer frente a la pandemia por el Coronavirus.



En este punto, recordó que al momento Veracruz se mantiene en semáforo “rojo”, por lo que exhortó a la población a mantener las medidas preventivas.



“Para la atención y reconversión hospitalaria ante la pandemia, se destinaron recursos adicionales a servicios de salud de Veracruz provenientes del renglón de inversión pública, que sirvieron para ejecutar obras y acciones para la habilitación, rehabilitación y acondicionamiento de espacios no hospitalarios y áreas hospitalarias para la atención de pacientes”.



Agregó que se realizaron los ajustes presupuestales a fin de dotar de recursos monetarios al Sector Salud para atender los impactos inmediatos derivados de la pandemia.



Asimismo, recordó que se cuenta con los Centros de Atención Médica Expandida COVID-19, en el Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos, el CAME C-19 en el Velódromo de Xalapa, el CAME C-19 en el Centro de Raqueta en el puerto de Veracruz.



En materia de la infraestructura en el Estado, con el Programa de Rehabilitación de la Estructura de Salud, tan sólo en la región capital se realizó rehabilitación, remodelación y mantenimiento de 20 unidades médicas pertenecientes a la jurisdicción sanitaria, con una inversión de más de 98 millones de pesos, donde se destacan más obras.



García Jiménez se refirió también a la remodelación del Hospital Regional de Veracruz Puerto; quirófano, unidad de cuidados intensivos, unidad de quemados con quirófanos, concluido, así como el Centro de Salud en la Joya, así como la entrega de primeros avances en la infraestructura hospitalaria del Hospital Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, donde se están remodelando elevadores que llevaban 10 años sin funcionar, unidad de terapia intensiva, hospitalización y urgencias, mismo que está concluido.