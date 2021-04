Destaca IMSS donación de dos córneas y dos riñones, en Orizaba

La vida de cuatro pacientes cambió radicalmente luego de que la familia de una persona con muerte encefálica decidió donar sus órganos. La procuración multiorgánica de dos córneas y dos riñones, se efectuó en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS ubicado en Orizaba.



Fueron los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes se encargaron de la procuración de órganos, procedimiento en el cual se implementan los lineamientos de bioseguridad a donantes y receptores, así como en el personal de salud para evitar contagios de COVID-19.



Ambos riñones se trasplantaron en pacientes de 38 y 58 años que se encontraban en espera de un órgano en el Hospital de Especialidades No. 14 de Veracruz, y las córneas serán trasplantadas a dos derechohabientes de la misma unidad.



En la procuración multiorgánica participó un equipo de médicos cirujanos de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 14 de Veracruz.



El IMSS hizo el llamado para que quien quiera ser donador voluntario de órganos y tejidos, consulte la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán registrarse como donadores voluntarios.