Destaca Presidente reducción importante del “huachicol” en el país

En el país el delito de robo de hidrocarburos por tomas clandestinas, conocido como “huachicol”, es grave y peligroso, no obstante, el Gobierno Federal asegura que se combate e incluso hay una disminución importante en este delito, ya que, al inicio de la administración se contabilizaban hasta 80 mil litros diarios que se sustraían ilegalmente, mientras que en la actualidad son en promedio 5 mil 600 al día, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz este viernes, recordó que ante esta situación que se heredó del pasado Gobierno, se determinó aplicar medidas enérgicas para el combate al “huachicol” el cual se elevó a delito grave.Al cuestionarle sobre esta problemática en el sur de la entidad veracruzana, en municipios como Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Cosoleacaque, Tres Valles, entre otros, el titular del Ejecutivo Federal, insistió en que esta situación ya se atiende en todo el país.“Así está lo del ‘huachicol’, esto es de ayer, 5.6, o sea, son 5 mil 600 barriles diarios lo que se robaron ayer en todo el país, y el promedio es este, 5 mil 600. Cuando entramos estaba así, miren (señalando una gráfica), se llegaban a robar 80 mil barriles diarios”, sostuvo.Asimismo, reconoció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), donde en el caso específico de la entidad veracruzana se logrado disminuir este delito.El Presidente reconoció que si bien en estados como Veracruz el problema del “huachicol” ha disminuido, entidades como Hidalgo y Puebla se mantienen con altos índices de esta problemática.“Aquí tomamos una decisión fuerte. Empezamos a bajarlo y ahí la llevamos. Tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina.Aquí en Veracruz hemos logrado disminuir bastante el huachicol, seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla. Y qué bien que preguntas porque debe saberse que se hizo una reforma a la Constitución y es delito grave, al que se le detiene no tiene derecho a fianza, y a veces no se sabe, pero sí se está castigando mucho”, explicó.López Obrador, destacó que gracias a estas acciones se logran ahorros importantes, hasta el momento por el orden de 231 mil 27 mil 143 100 millones de pesos.Detalló que de acuerdo a informes sobre tomas clandestinas, en el más reciente se destacan 5 mil 269 en Hidalgo; Dos mil 56 en México; 916 en Puebla; 672 en Tamaulipas y 631 en Veracruz.Al respecto, el Ejecutivo Federal, expuso que Hidalgo, donde hay 5 mil 269 tomas clandestinas, representa “una preocupación”, seguida del Estado de México, Puebla Tamaulipas, Veracruz en quinto lugar, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala.“Y aprovecho para pedirle a mis paisanos de Veracruz que nos ayuden, que se cuiden, que son actividades ilícitas, además muy peligrosas. Acabamos de tener incendios en los límites de Tabasco con Veracruz, allá en La Venta; en Agua Dulce también, que es Veracruz, el municipio de Agua Dulce. Entonces, que cuidemos todos y que no se permita que vuelva esta actividad a tomar fuerza”, finalizó.