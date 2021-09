Destaca SSP depuración de malos policías

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz ha dado de baja a alrededor de 40 elementos policiacos por diversas irregularidades, principalmente por “abuso de autoridad”, reveló el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.



Esta cifra se registró en mayor número al inicio de la presente administración, por lo que se tomaron medidas y se implementaron procesos de depuración para dar certeza a la población.



Durante entrevista posterior a la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, descartó que dichos casos tengan relación con violaciones a los derechos humanos.



“Por algunas otras faltas o delitos, en este año no hemos tenido policías con esos casos, en el anterior y al principio tuvimos cerca de 40 policías”, dijo al resaltar que en este 2021 no se cuenta con casos de baja.



Gutiérrez Maldonado descartó que dentro de la actual administración y en la dependencia a su cargo se haya dado de baja a policías señalados por el delito de desaparición forzada.



“Del Estado no tenemos nosotros ninguno por desaparición forzada, por otras faltas o delitos, no hemos tenido policías, en el anterior y al principio sí tuvimos”, reiteró.



Ante los cuestionamientos de la prensa, Hugo Gutiérrez detalló que derivado de las denuncias que realiza la población ante la Dirección de Procesos Internos de SSP, también se ha sancionado a 25 elementos policiacos.