Destaca Titular de la SEV actuación de personal de la Técnica 3 ante incendio

El incendio en la escuela secundaria Técnica 3 de la ciudad de Xalapa, se generó por un electrodoméstico que se dejó conectado en una bodega donde se guardaban pupitres en mal estado para reparación, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, al referir que no hubo mayores daños y que los alumnos fueron evacuados a tiempo.Durante entrevista a su salida del plantel, hasta donde acudió para atender de manera personal las peticiones de los directivos, Zenyazen Escobar García dijo que el próximo lunes se hará un reconocimiento al personal de intendencia y de Protección Civil de la escuela, quienes lograron atender a tiempo está situación y con ello salvaguardaron la integridad de los más de 700 alumnos que se encontraban tomando clases.“Fue con seis extintores, esos los vamos a recargar, fue de manera muy rápida. Ellos mitigaron el incendio; les vamos a dar un reconocimiento el día lunes en la Secretaría, a estas personas”, adelantó.Y es que, los estudiantes fueron evacuados de manera inmediata a la zona de las canchas de manera preventiva.“Nada, nada, todo está bien. Los jóvenes están tranquilos. Obvio, sí se pusieron inquietos, pero no pasó a mayores. Ahorita vamos a ver porque no es muy grave lo que se quemó. Sin embargo, también decirles que se va hacer la reparación. Sí tiene que ver con el tema de instalación eléctrica, pero no se quemó, casi -un cortocircuito- pero la verdad como había varios ahí, papel, ciertas situaciones; sí pudo ahí irse a mayores”, explicó.Por lo anterior, Escobar García reconoció la acción de los seis trabajadores del plantel, quienes evitaron que la situación pasara a mayores, ya que la bodega donde se registró el cortocircuito se encuentra ubicada junto a la cafetería.Finalmente, reiteró que no se registró ningún lesionado, por lo que se determinó retornar a la actividad normal a los alumnos tras verificar que no existe riesgo alguno. Informó que se repondrán alrededor de 25 extintores al plantel, así como también se llevará a cabo una revisión de toda la instalación eléctrica.