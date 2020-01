Destacan inclusión en certamen Miss Veracruz

El concurso de belleza Miss Veracruz, que se realizará del 4 al 8 de marzo con actividades en la capital del Estado, es el primero en todo el país que incluye a una participante con discapacidad.



Gamaliel Taba, director del certamen, destacó que se trata de un evento completamente inclusivo. Sobre Ana Gabriela Molina de los Santos, representante de Nanchital, quien no tiene dos brazos, dijo:



"Una de nuestras participantes justamente tiene estas características, como una persona con capacidades diferentes y justamente ella está participando. Queremos dar a conocer que nuestro concurso está abierto para cualquier chica que tenga el sueño de convertirse en Reina de belleza".



Talía Garcés, subdirectora del evento, aseguró que actualmente la ciudadanía valora que la discapacidad es física y las demás se llevan en la actitud.



"Es la primera vez que en un certamen de belleza se encuentra esta parte de la inclusión, porque a nivel nacional no se había visto un hecho de esta forma. Hemos recibido como mucho apoyo, mucha aceptación".



Sobre la desaparición de mujeres, un fenómeno que actualmente cobra más víctimas en todo el país, Gamaliel Taba dijo que este tipo de concursos genera empoderamiento.



"La mujer en estos momentos, no sólo en el Estado, si no a nivel internacional es pilar fundamental de la sociedad".



Será entre 18 las participantes que se elegirá a la representante de Veracruz, en un concurso de belleza a nivel nacional.