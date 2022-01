Desterramos la esclavitud, sigue la corrupción: Eric Cisneros

A cuatro siglos de romper la esclavitud, hoy tenemos que desterrar la corrupción, que es otra forma de esclavitud, dijo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, durante la conmemoración del 413 aniversario de la Resistencia de Yanga contra la represión de las Tropas Virreinales.Desde el municipio que lleva el nombre de Yanga y frente a su estatua, destacó que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García también son libertadores de los malos gobiernos, que nos tuvieron en la pobreza, la corrupción, la indolencia y la indiferencia.“Hoy aquí, frente a su monumento, apenas a dos años del reconocimiento pleno de derechos a la afrodecendencia en México, reconocemos la voluntad de un Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que no va a dejar a nadie atrás.“Nos estamos quitando los grilletes del neoliberalismo, que solo concentraba el poder en unos cuantos. Hoy luchamos no solo contra el cautiverio físico, sino contra antiguas formas de gobernar”, dijo.Desterrar la corrupción, dijo, significa menos discriminación, menos ignorancia y abatir la pobreza.“Seremos libres todos, indígenas, afrodescendientes, sectores históricamente fluidos, todas y todos sin distingo.“Habremos de ser de Veracruz más fuerte y solidario a partir de la justicia y del fin de la impunidad, de la corrupción que tanto ha hecho a los mexicanos y a los veracruzanos”, según Cisneros Burgos.Aseguró que la corrupción no solo implica dinero, sino que afecta a la falta de oportunidades. Antes, señalo, los mismos que tenían el poder corruptor lo compartían entre si dejando el pueblo sin oportunidades.“A partir que el pueblo abrió la puerta a la cuarta transformación, hemos podido reconocer, revivir e inspirarnos en los ideales de Yanga. Por eso hoy paisanos, paisanas están más fuertes que nunca”, anotó.