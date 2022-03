Destinará Poder Judicial hasta 30 mdp para pago de obras y servicios

Para este año, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz aprobó un presupuesto mínimo de 15 millones de pesos y un máximo de 30 millones de pesos para realizar obras públicas y servicios.El presupuesto autorizado será utilizado para contratar obra pública y servicios relacionados con las mismas a través de adjudicaciones directas, por invitación a cuando menos tres personas y licitaciones públicas e incluso, órdenes de servicios en aras de una simplificación administrativa ágil.En el Programa de Obra Pública se podrán hacer adjudicaciones directas que no rebasen el monto de 449 mil pesos; por invitación a cuando menos tres personas a parir de un monto de 449 mil pesos con 1 centavo y hasta 3 millones 583 mil pesos y se podrán licitar obras desde los 3 millones 584 mil pesos con 1 centavo en adelante.Para el Programa de Servicios Relacionados con Obra Pública, el Consejo de la Judicatura aprobó adjudicaciones directas por un monto de hasta 228 mil pesos.También autorizó asignar servicios mediante invitación a cuando menos tres personas a partir de 228 mil pesos con 1 centavo y hasta los 2 millones 687 mil pesos.Y se podrá licitar servicios relacionados con la obra pública por un monto de 2 millones 687 mil pesos con 1 centavos en adelante.En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrá utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de los trabajos.Asimismo, el Consejo de la Judicatura autorizó órdenes de servicio para dar mantenimientos a inmuebles que no incrementen el valor del bien y aplicados a partida de gastos no capitalizables.Las órdenes de servicios se extenderán en aras de una simplificación administrativa ágil, que permita atender las necesidades de mantenimientos y adecuaciones a inmuebles que requieren los órganos del Poder Judicial del Estado, incluidos en el Capítulo de Conservación y Mantenimiento de inmuebles (Edificios Públicos) y cuyos montos no superen los 178 mil pesos.En caso de que los montos rebasen la cantidad mencionada, serán autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.Para los efectos de contratación, cada mantenimiento deberá considerarse individualmente a fin de determinar si queda comprendido dentro del monto máximo mencionado, garantizando al Poder Judicial de Estado, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.