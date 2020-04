Destinará SEDESOL Estatal cerca de 28 millones para taxistas del Estado

La Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz dispuso de hasta 28 millones de pesos para otorgar un apoyo económico por única vez, a los conductores de taxis (no concesionarios) en estado de vulnerabilidad económica ante la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), y así contribuir a que mejoren la adquisición de artículos de primera necesidad (canasta básica).



Guillermo Fernández Sánchez, titular de la dependencia, expidió los Lineamientos de Operación de “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” en el Estado de Veracruz, enfocado a conductores de taxi y no concesionarios públicos.



Los beneficiarios serán mujeres y hombres conductores acreditados y activos, no concesionarios, de los servicios de transporte público en la modalidad de taxi que trabajan en el territorio veracruzano que han visto severamente mermados sus ingresos económicos por la inmovilidad social determinada por la contingencia por epidemia de enfermedad de Coronavirus.



Las oficinas de las Coordinaciones Territoriales de la SEDESOL instalarán casillas de atención en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante un periodo de 7 días naturales a partir de la disposición de recursos financieros; y solo atenderán a conductores de taxi, no a concesionarios.



Acopiada la información y los documentos probatorios establecidos en los lineamientos, la Secretaría integrará el listado de sujetos de derecho y en fecha a determinar elaborarán la lista definitiva que será enviada al Banco de Bienestar para otorgar el apoyo económico.



Y el Banco de Bienestar informará con la debida antelación las sedes de aplicación de los recursos económicos, lo que permitirá a la Secretaría, a través de sus equipos adscritos a las Coordinaciones Territoriales, informar a los sujetos de derecho mediante los recursos disponibles a su alcance.



De acuerdo a los lineamientos, los beneficiarios deberán acreditar ser conductor de unidad del servicio de transporte público de pasaje en la modalidad de transporte taxi; y presentar original y copia fotostática de la licencia de conducir “Tipo A” vigente que lo certifica como conductor autorizado para el transporte público de pasaje.



También deberán entregar original y copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP); presentar comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de pago por servicios de agua potable y/o de energía eléctrica); y llenar el Formato de Solicitud de Apoyo.



La selección de la población objetivo dentro del universo de conductores de vehículos con alguna modalidad de concesión para el Estado de Veracruz requiere de la colaboración de la Dirección General de Transporte del Estado para identificar a los conductores que cumplan con los requisitos.



Los Lineamientos también señala la aplicación de sanciones en caso de que se proporcione información falsa a través del Formato de Solicitud de Apoyo; que uno o más de los documentos comprobatorios no cumplan con las disposiciones legales, no se encuentre vigente o haya sido alterado; o que se acuda a más de una de las sedes a ingresar su Formato de Solicitud de Apoyo.



En estos casos, si el recurso aún no ha sido otorgado, se le eliminará de la lista de beneficiarios y se hará la notificación correspondiente al Órgano Interno de Control de la SEDESOL.



Si recurso ya ha sido cobrado, se notificará al OIC y a la Dirección Jurídica de la Secretaría para los efectos legales procedentes.