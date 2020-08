Destituyen a funcionario por desvíos en Comisión Nacional del Deporte

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a Israel Benítez Morteo del cargo de Subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



Benítez Morteo desempeñó el cargo de Coordinador de Activación Física durante la administración de la exalcaldesa Elizabeth Morales García, a partir del 14 de octubre de 2011.



De acuerdo con la Función Pública, el Órgano Interno de Control de la Conade detectó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no eran atletas de alto rendimiento, ni que formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.



Los servicios fueron solicitados por dos funcionarios públicos sujetos a la supervisión del Subdirector de Calidad para el Deporte, a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta su reincidencia y nivel jerárquico.



Durante su trayectoria en el Estado de Veracruz, Israel Benítez Morteo encabezó la presidencia de la Asociación Veracruzana de Atletismo, además de que particpó en la Olimpiada Nacional Juvenil y premio Halcón de Plata por mejor deportista en 2005.



A nivel nacional Israel Benítez encabezó en agosto de 2017 la Federación Mexicana de Atletismo.



En un comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que el ahora ex funcionario permitió que personas que no eran atletas de alto rendimiento hicieran uso de las instalaciones destinadas para este tipo de deportistas.



"El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Conade acreditó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan a personas que no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade)", precisó.



Los servicios para estas personas, indicó la SFP, fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la supervisión de Benítez Morteo.



"Se le impuso la sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico, así como las condiciones adecuadas en las personas físicas que asuman tareas públicas", señala el comunicado.