Destrucción de carretera en Alto Lucero se debió a exceso de lluvias: SIOP

Al señalar que “algunas bendiciones se exceden un poquito”, el subsecretario de Infraestructura de Veracruz, Fernando Elías Guevara, explicó que el derrumbe de la carretera que va de Ojo de Zarco a Jacales, en el municipio de Alto Lucero, se debió al “exceso de lluvias” que han caído en los últimos días y no porque la obra fuera de mala calidad.En entrevista, el funcionario estatal comentó que las tormentas tropicales, huracanes y otros fenómenos meteorológicos han generado diversas afectaciones en todo el territorio estatal, como deslaves, inundaciones, socavones y corte de la comunicación en comunidades.“Esa carretera se va a reparar, ya está el recurso para repararla, se está haciendo lo correspondiente apegado a la Ley, para poder contratarla, licitarla, e iniciar el proceso de reparación”, expresó.Elías Guevara aseguró que lo que se rehabilitó hace seis meses fue la carpeta asfáltica pero el derrumbe ocurrido en dicho tramo fue derivado de las lluvias que debilitaron el cerro y generaron el socavón.“Pero no es por la mala calidad de la obra, las lluvias dañaron la obra pero la obra está bien ejecutada. No hay anomalías, la obra cumplió con los criterios de buena calidad, cumplió con todos lo correspondiente”, reiteró el Subsecretario.Además, recordó que las precipitaciones también provocaron deslaves en toda la Sierra de Huayacocotla, “donde se deslavaron los cerros completos pero eso no es de las obras que estamos haciendo”, insistió.