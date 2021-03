Destruyen casi 3 mil credenciales del INE que ciudadanos “olvidaron” recoger

El Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, llevó a cabo este viernes la destrucción 2 mil 895 credenciales para votar que fueron tramitadas por ciudadanos de la entidad en 2019 y que luego de dos años resguardadas no acudieron a retirarlas.



Dicho procedimiento se llevó a cabo tras su aprobación en la Comisión Local de Vigilancia, y atendiendo al Reglamento para la destrucción de formatos de credencial y credenciales para votar y al Procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámite y aplicación de las bajas correspondientes establecido en el artículo 155, párrafos 1 al 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).



En entrevista telefónica, luego de la sesión ordinaria donde se realizó la actividad, Sergio Vera Olvera, vocal del RFE en Veracruz, indicó que los titulares de esas micas fueron notificados en sus domicilios en tres ocasiones que pasaran a recogerlas, pero no lo hicieron.



“Tres veces les notificamos, pero no iban. Ninguna de las tres veces, no sé si es por desidia o por otro tipo de cosas, pero simplemente no acudían. Son credenciales tramitadas en 2018, podríamos decir que son procedimientos sin ninguna causa, normales, inscripciones, cambios de domicilio, corrección de datos”, explicó.



Vera Olvera aclaró que estas micas corresponden al rubro de “no entregables”, entre las que destacan casi mil que correspondían a ciudadanos que ya fallecieron; otras 400 a aquellos que se mudaron a otra entidad federativa y posiblemente haya otros que migraron al extranjero después de su tramitación.



“Esos pudieran estar incluidos porque no tenemos forma de detectarlos, pero lo que puedo decir es que hasta en tres ocasiones se les notificó que, si no recogían las credenciales, se iba a destruir”, reiteró.



El funcionario del INE recordó que antes de la Reforma Electoral de 2014, el tiempo máximo de resguardo de la credencial era de un año, lo que generaba que muchas más se quedaran rezagadas en los módulos, por lo que se decidió ampliar el periodo a dos.