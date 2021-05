Detalla Salud vacunación antiCOVID en más municipios de Veracruz

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó que el martes 11 de mayo, inicia la vacunación de segundas dosis para adulto mayor en los municipios de: Huiloapan, Rafael Delgado, Naolinco, Alvarado, Ixtaczoquitlán, Río Blanco y en Tuxpan en todas sus comunidades.



A través de un mensaje que dirigió a los veracruzanos, expresó el miércoles 12 se instalarán los puntos en la cabecera municipal de Tuxpan, en la Expo Feria y donde será por distribución alfabética y por horario, es decir, el 12 de mayo primer apellido que comience con las letras de la “A” a la “D” les toca de 8 de la mañana a 1 de la tarde; letras de la “E” a la “G” se vacunan de la 1 a las 6 de la tarde.



El día 13 de mayo de las letras de la “H” a la “L” les toca de 8 de la mañana a 1 de la tarde y las letras de la “M” a la “P” se vacunan de la 1 a las 6 de la tarde. Y el día 14; a las letras de la “Q” a la “U” deben ir de 8 de la mañana a las 13 horas; y los de la “V” a la “Z” a partir de la una de la tarde y hasta las 18 horas; “esto en el municipio de Tuxpan para segundas dosis de aulto mayor”, especificó.



Ramos Alor agregó que del 11 al 13 de mayo, se vacunará a personas de 50 a 59 años de Martínez de la Torre, en los módulos a instalarse en la cabecera municipal en el 87 Batallón de Infantería, así como el CETIS 145 y la Escuela Primaria Morelos.



En este municipio, la distribución alfabética queda de la siguiente manera: 11 de mayo, letras de la “A” a la “M”; 12 de mayo de la “N” a la “Z” y el día 13 se vacunará a las comunidades en estos mismos módulos de cabecera municipal.



Esto, mientras que recordó que en Xalapa, también ya está por comenzar la vacunación para el grupo de 50 a 59 años, quedando la distribución de apellidos de la siguiente forma:



11 de mayo de la “A” a la “E”; el 12 de la “F” a la “J”; el 13 de la “K” a la “O”; el 14 de la “P” a la “T” y el 15 de la “U” a la “Z”.



Las sedes de vacunación en Xalapa, serán: el gimnasio el Nido del Halcon, Escuela Normal Veracruzana, gimnasio La Lagunilla, Secundaria General no. 4 “David Alfaro Siqueiros”, Secundaria Tecnica no. 97, cobaev no. 35 y escuela primaria “Patria” El Castillo.



“Les pido que entren a coronavirus.veracruz.gob.mx para que consulten más detalles también importantes sobre estas convocatorias y eso facilite aún más; su proceso de vacunación; recuerden las medidas sanitarias y llevar su documentación”, finalizó el Secretario de Salud en Veracruz.