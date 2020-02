Detallan avances en obras de Xalapa y aprueban informe de enero, en Cabildo

Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, con 8 votos a favor, y 5 abstenciones, se aprobó el informe de la Obra Pública sin movimiento correspondiente al mes de enero, del ejercicio 2020.



En ese sentido, la titular del área de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, informó que dicho informe queda sin movimiento, pues al día de hoy, no se encuentra el programa general de inversión vigente del ejercicio fiscal 2020.



"Aún no hay obras dadas de alta, y no hay importes como nos lo pide el artículo 30 de la Ley de Fiscalización".



Respecto a las obras que continúan en proceso, indicó que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), hay 72 obras concluidas, 5 que se encuentran entre el 91 y 99 por ciento, próximas a concluir, 10 entre 51 y 90, y 7 con un avance inferior al 50 por ciento".



Asimismo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun), existen 12 obras terminadas, una en el estatus del 91 al 99 por ciento, 12 del 51 al 90, y 4 obras con un avance menor al 50 por ciento.



Del fondo FISM Sentencia, 16 obras ya fueron concluidas, 2 con un avance del 91 al 99, 4 obras del 50 al 90 por ciento, y una inferior al 50 por ciento. De igual forma, del fondo intereses Fism Sentencia, son 10 obras concluidas físicamente y dos con un avance inferior al 50 por ciento.



De Fondo para el Fortalecimiento Financiero, (Fortafin), una concluida, una con un avance del 50 al 90 por ciento, y dos con avances menores al 50.



Aunado a ello, en el caso de bursatilización, al 31 de enero se tenía una obra finalizada, una con un avance del 51 al 80. Respecto a recursos fiscales, existen 34 proyectos concluidos, y una del 90 al 99 por ciento.



"Un total para el ejercicio 2019 de 202 obras, de las cuales 147 están terminadas y 9 están de 91 al 99, 28 del 51 al 90 por ciento, y 18 un avance inferior al 50 por ciento".



Ante dicha situación, la regidora Ana María Córdoba, cuestionó a la directora, si las obras se concluirán en el mes de marzo, a lo que Hernández Garrido, mencionó que sí se terminarán todos los proyectos en el municipio de Xalapa.



"El alcance que está informado es el que está ejecutado y devengado. Al día de hoy seguimos concluyendo las obras, y ahorita el trabajo muy exhaustivo que estamos haciendo es que las empresas se apresuren con los finiquitos, aprovecho para exhortar a las empresas a que solventen de manera puntual sus estimaciones", dijo la titular de obras públicas.



Dentro de la Sesión Ordinaria, el regidor Osbaldo Martínez Gámez, preguntó a la directora, el caso de las tres obras reportadas como concluidas en su totalidad, hecho que la funcionaria afirmó, explicando que fue un error involuntario, el cual fue aclarado con ayuda de la dirección de egresos.



"La directora de egresos nos corrigió en el pago de estas obras que usted menciona que no se concluyeron en el mes de diciembre. La obra 0017 del Fism, tiene un saldo por pagar de mil 826 pesos, de un alcance contractual de 460 mil pesos, fue un registro involuntario y erróneo. Obra 33, está pendiente por pagar un importe de 228 mil 224 pesos, de un alcance de 250 mil pesos, el último registro es por la obra 55, el cual tiene un pendiente de pago de mil 755 pesos", finalizó.