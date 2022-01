Detecta Ahued unidades nuevas inservibles en parque vehicular municipal de Xalapa

En la revisión que se ido haciendo a las áreas del Ayuntamiento de Xalapa, como la Policía Municipal, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que detectaron al menos cuatro vehículos en malas condiciones, pese a ser nuevos.Por ello, criticó que las unidades estén descompuestas y expresó que debe haber seriedad en su mantenimiento, para evitar que sean inservibles al poco tiempo de adquirirse."Nos encontramos ahí en el parque de la Policía vehículos desvielados y que las cajas están descompuestas, eso no se vale, son vehículos nuevos. Tenemos que mantener mucha seriedad en el mantenimiento, en la administración y cuidado de los vehículos", comentó.Ahued Bardahuil apuntó que en los pocos días que lleva al frente del Gobierno Capitalino y conforme revisan lo recibido de la administración de su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, observó cuatro unidades desvieladas y otros con las cajas "tronadas".Mencionó que buscará que haya personal municipal que se dedique a observar el estado general del parque automotor, así como de llantas y que lleve la bitácora de mantenimiento para que sigan prestando su servicio adecuadamente."Esta semana habremos de revisar en cada área qué parque vehicular tiene, lo que es obsoleto, lo que es obsoleto no lo vamos a necesitar", afirmó el munícipe.Dijo que instruyó a la Contraloría Municipal y las personas encargadas de servicios para que revisen cuántas unidades tiene cada oficina de la Alcaldía, dónde está, quién lo maneja y para qué lo utiliza y de las que no se justifique su uso, se reubicará en otra dependencia de su Gobierno.Sobre la donación de cuatro coches adscritos a la Presidencia del Ayuntamiento a la Dirección de Seguridad Ciudadana, expuso que su oficina no necesita esa cantidad, apuntando que él se movilizará en el suyo."El vehículo que voy a traer es el mío, no voy a cobrarle gasolina, ni llantas al Ayuntamiento, si acaso habrá otro vehículo para trasladar personal para las giras pero pequeño, nada de lujos", reiteró.Ricardo Ahued Bardahuil acotó una vez más que la Contraloría será la encargada de hacer el traspaso de los vehículos a la Policía de Xalapa, para que los adapten para el servicio a la población.