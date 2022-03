Detecta ASF anomalías en manejo del Cañón del Río Blanco por parte de la ANP

Un deficiente manejo del área natural protegida (ANP) Cañón del Río Blanco exhibió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Programa de Protección y Conservación de Áreas Protegidas Naturales.En el caso del Cañón de Río Blanco, la ASF muestra que dicho parque natural no cuenta con programa de manejo, recursos humanos, falta señalización y delimitación territorial y carece de infraestructura relativa a la investigación.El análisis evalúa el desempeño y debilidades de los 12 parques naturales correspondientes a la Planicie Costera y Golfo de México, de los que 6 corresponden a Veracruz: Cañón del Río Blanco, Cofre de Perote, Los Tuxtlas, Pico de Orizaba, Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan y Sistema Arrecifal Veracruzano.También el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan tuvo carencias de personal, de recursos financieros, y el espacio en donde se encuentra no tiene señalización ni la demarcación de su área territorial, ni con muebles y equipos que atiendan a sus necesidades de gestión, infraestructura, y no hay un monitoreo de la biodiversidad llevado a cabo en el AP es suficiente para generar información sobre los resultados de conservación logrados.Mientras que el Cofre de Perote tuvo insuficiencias en cuanto al financiamiento de actividades con recursos externos; carece de una sede administrativa, de equipos que ayuden a su gestión y no cuenta con monitoreo de los resultados económicos y sociales de la promoción del uso sostenible de los recursos naturales por las comunidades tradicionales.