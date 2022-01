Detecta Ayuntamiento de Xalapa duplicidad de permisos a locatarios en Plaza Atletas

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, dio a conocer que en la revisión que han hecho en el área, hasta ahora han detectado duplicidad en los permisos otorgados a locatarios en la Plaza Atletas.Y es que ante las denuncias hechas por el líder de la Frente Social y Sindical Veracruzano (FSSV), Enrique Mapel Lozada, quien acusó a la administración saliente de Hipólito Rodríguez Herrero de entregar permisos a comerciantes que son externos y familiares de exregidores como Ana María Córdoba Hernández, adelantó que revisarán bien el padrón."De que hay irregularidades, hay. Tanto de una parte como de otra, de un grupo o de otro, porque ahí propiamente se están peleando porque lo que él manifiesta es que dieron de baja a algunos comerciantes y hay duplicidad de cédulas. Ahí sí es un problema que tenemos que resolver nosotros, entrarle al problema", comentó.Romero Gutiérrez refirió que en caso de confirmarse la irregularidad, se procederá a interponer una denuncia, previo inicio de un procedimiento, para ver las condiciones en que se dieron ese tipo de cédulas a locatarios."En este momento estamos checando el padrón y las cédulas que fueron expedidas, siendo que ya existían cédulas. Hay que ver si hicieron el procedimiento real y si no vamos a tener que proceder a cancelar las cédulas que no deban estar", manifestó en entrevista.Reiteró que además de la duplicación de los permisos para los comerciantes en plazas como Atletas, también han detectado que hay locales vacíos en otros mercados, por lo que revisarán las condiciones en que están para poder concesionarlos."Tenemos que reactivar algunos otros mercados en donde hay espacios que están libres, vamos a iniciar procedimientos para dar de baja (...) La duplicidad nada más ha sido en la Plaza Atletas, en otras nada más es que hay locales que no los trabajan, están vacíos, no es en todos mercados", precisó.Recordó que la Plaza de El Moral ya no existe, sino que el terreno donde funcionaba fue concesionado a una escuela, "el problema lo tenemos en Atletas, en Rendón; ahí vamos a iniciar procedimientos para dar de baja. Se les tiene que notificar en primera instancia, en segunda se abre el procedimiento para dar de baja y llevarlo a acuerdo de Cabildo".Y es que explicó que como titular de Desarrollo Urbano no tiene la potestad para hacer la cancelación de los permisos, sino que deben ser los ediles los que avalen esta decisión, con base en la revisión que se haga."Porque si no nos pasa como Atletas, que desconozco el procedimiento que llevaron, puede ser que nada más al interior hicieron las bajas y dieron las altas y ahí sí está en forma irregular", expresó.