Detecta COSOSME unas tres estafas a la semana a través de redes sociales

Un promedio de tres estafas por redes sociales ocurren a la semana ante la necesidad económica de la gente por capitalizarse o cubrir imprevistos, indicó David González Rojas, presidente del Colectivo Social por México (Cosome).



Mencionó que lamentablemente la pandemia dejó a personas sin empleo y a comerciantes descapitalizados, por lo que hay quienes están aprovechando esta necesidad para engañar a la gente.



Indicó que, a través de redes sociales, como Whatsapp, a los ciudadanos les llegan mensajes ofreciéndoles préstamos con un interés bajo y las personas, por su misma necesidad, caen.



Señaló que los ciudadanos dan todos sus datos como dirección, número de tarjeta, su credencial del INE y luego les piden depositar una cantidad, dependiendo del préstamo que haya solicitado.



Sin embargo, depositan mil pesos o más y ya no vuelven a saber de la persona, el teléfono aparece fuera de uso y no tienen a quién buscar para reclamarle.



González Rojas agregó que independientemente de la estafa es delicado que hayan dado toda su información, pues no saben si les van a dar mal uso.



Ante ello, exhortó a la población a no ser tan confiada y a no creer en ese tipo de ofrecimientos, para que no se lleven una desagradable sorpresa.