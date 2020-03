Detecta PROFECO 4 comercios que inflaron precios de productos básicos, en Zongolica

Cuatro establecimientos de la cabecera municipal de Zongolica fueron apercibidos por la PROFECO por mostrar anomalías en sus precios, indicó Martín García Limón, jefe de la oficina de ese organismo en Orizaba.



Agregó que, derivado de las quejas ciudadanas en contra de seis establecimientos en específico, así como a solicitud de la regiduría segunda, se hizo un recorrido por la cabecera municipal.



Mencionó que en cuatro casos se le dijo al personal que se trataba de un operativo preventivo pero que volverían a supervisar en los próximos días y si continuaban las irregularidades se procedería a multarlos o bien a sellar el lugar, con lo que no podrían abrir para realizar actividades.



Señaló que actualmente no hay pretexto para incrementar precios, pues hasta los hidrocarburos bajaron.



Comentó que en ocasiones se modifican los precios de un día para otro, lo cual se debe a diversos factores y esas modificaciones son de centavos pero no se da un aumento de 25 por ciento.



Agregó que las multas por incurrir en alteración de precios pueden ser desde 250 pesos hasta 22 mil pesos.



García Limón informó que las mayores alzas en precios se vieron en huevo, arroz y azúcar, los cuales sí elevaron sus costos pero en algunos casos se vio desproporcionado.



El jefe de la oficina de la PROFECO comentó que además de visitar Zongolica, también recorrieron algunos comercios de Tequila por la misma situación y hay solicitudes de Mixtla, Tlaquilpa y otros lugares por la misma causa, por lo que irán programando esas visitas.