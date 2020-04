Detectan 14 tomas clandestinas en sistemas que abastecen de agua a Omealca

En los sistemas de agua que abastecen al municipio de Omealca, se han detectado más de 14 tomas clandestinas del líquido, en lo que el alcalde, Pedro Montalvo Gómez, denominó "Huachicoleo de agua".



"Algunas otras áreas del municipio han tenido problemas por tomas, fugas, le hemos llamado ‘huachicoleo de agua’, por estar tomando agua no regularizada, que va para albercas, para cañales o para algo dónde se pone en segundo lugar el consumo humano", refirió.



De las 14 tomas clandestinas de agua, 10 han sido detectadas en el Sistema 7 Aguas 2, mientras 4 en la línea que atraviesa los municipios de San Andrés Tenejapan y Naranjal, hasta llegar a Omealca. Sin embargo, comentó que a pesar del robo del líquido, no se ha tenido la necesidad de recurrir a los programas de tandeo.



"Normalmente, a finales de febrero, teníamos problemas de agua en la cabecera municipal, estamos casi terminando abril y no tenemos problemas. Se tenía pensado hacer este año tandeo en la cabecera pero no lo vamos a hacer, no hay necesidad ", concluyó.