Detectan dos casos de coxsackie en Xalapa; ya fueron controlados

El secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, confirmó que se detectaron a 2 personas contagiadas con el virus de coxsackie en el municipio de Xalapa.Estos pacientes se suman a los 33 casos detectados en el municipio de Texhuacan, en la sierra de Zongolica, añadió el encargado de la salud pública.“Hemos tenido casos en incluso ya en Xalapa. En Texhuacan, y todos han sido controlados, incluso con unas medias epidemiológicas muy claras”.Refirió que en el brote de Texhuacan, la Secretaría de Salud recomendó la suspensión de clases en las escuelas donde estudian los menores contagiados.Cabe recordar que en esta demarcación la Secretaría de Salud detectó el pasado 26 de enero los primeros casos en la primaria “Salvador Díaz Mirón” “En el caso del brote de los 33 casos, resulta que eran casi familiares, por eso es el contagio, pero es una enfermedad que rara vez se puede complicar”.El funcionario aclaró que la Secretaría controló los brotes tanto en Xalapa y en Texhuacan, sin que los pacientes requirieran hospitalización de especialidad.“Todo virus, de cualquier enfermedad puede (afectar) en formas extremas, unos más, unos menos, y llegarse a complicar. En estos casos no se ha complicado. Si se llegara a complicar tenemos ya en alerta Centros de Salud por parte de SESVER y Hospitales”.El virus del coxsakie se manifiesta principalmente por fiebre, dolor de cabeza y lesiones (llagas) en mucosa, pies y manos.El doctor Díaz Morales recalcó y recomendó el uso de cubrebocas y mascarillas ante una sospecha de coxsackie en una persona al ser las gotitas de saliva un medio de contagio. Y sobre todo, aislar al menor y dar aviso a la escuela en casos de sospecha. Y principalmente, acudir al médico.“El cubrebocas –hay que entenderlo muy claro– no es para no contagiar sino para que no me contagien. Entonces su uso es para los niños que tienen problemas y para los que no tienen el problema”, dijo el funcionario.También aconsejó el aislamiento del paciente y no enviarlo a la escuela para evitar la transmisión del virus.“(El virus) produce llagas en la boquita de los niños. Yo ahorita estoy hablando y puedo, saco unas gotitas que llaman de flujo, esa gotita pueden llegar a contaminar porque en manos y pies son sarpullido”, explicó.Pidió a los familiares a permanecer pendientes de fiebre, dolor de cabeza, lesiones en mucosa y lesiones en manos y pie.“(Y) el aislamiento de los niños… que no acudan a las escuelas”, finalizó.