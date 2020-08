Detectan en Poza Rica 600 autos “maceta”; Tránsito pide a dueños retirarlos

En abandono se han detectado 600 unidades automotrices que son considerados “autos maceta”, los dueños han recibido las notificaciones del ayuntamiento para que procedan al retiro o reparación del vehículo para que no se genere foco de infección, de lo contrario son retirados y enviados al corralón.



El titular de la Jefatura de Tránsito y Vialidad, Héctor Martínez Probo, dio a conocer que son 600 vehículos que el personal municipal, junto con elementos de la Delegación de Tránsito del Estado de Veracruz, que han detectado en colonias de esta ciudad.



Dijo que se les entrega a los propietarios las notificaciones correspondientes, con tres días hábiles para el retiro o la reparación, de lo contrario se procede a que la unidad sea enviada al corralón, ya que aseguró que no se trata de perjudicar a los dueños, pero si hacerles saber que estos “autos chatarra” se convierten en foco de infección de enfermedades, como dengue, chikungunya o zika.



Mencionó que los vehículos que se han encontrado, en un promedio de dos a tres diarios, son modelos que datan desde 1970 hasta el 2000, considerado ya en desuso.



Reconoció que han encontrado unidades en buenas condiciones y su propietario no ha podido repararlo, por tanto, se realiza un acuerdo para que pueda realizar esta acción.



De los vehículos que se han retirado, dijo que desde enero hasta julio son 70 unidades que están en el destino final en espera que los dueños paguen por su salida.