Detectan falsos “Servidores de la Nación” timando a ciudadanos, en Córdoba

La delegación regional de Bienestar detectó falsos servidores de la nación tratando de timar con los programas "tandas y crédito a la palabra" en esta zona centro.



Ante ello se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional del Estado señaló el titular, Gerardo Rosales Victoria.



Explicó que en ambos casos no hay intermediarios, no se pide aval y mucho menos un depósito, el solicitante va directo a las oficinas ubicadas en el bulevar Córdoba-Peñuela, debe llevar credencial y queda registrado, posteriormente se le hace el censo y se le informa si es acreedor o no a dichos programas.



"Les pedimos que hagan el trámite directo porque sí hemos detectado gente ajena que están tratando de timar, cobran por hacer el registro y se quedan con una parte del dinero, de eso ya tenemos datos y estamos por interponer la denuncia" agregó.



Sin embargo, el entrevistado también explicó que hace una semana cerraron la ventanilla debido a que llegaron al límite de créditos. Explicó que fue más la demanda que la oferta, por ello, captarán solicitudes hasta nuevo aviso.