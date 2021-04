Detectan invasiones de viviendas en Veracruz Puerto y Alvarado

Durante la pandemia por el COVID-19, se denunciaron al menos 4 casos de invasiones a viviendas que están en arrendamiento por parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), por lo cual tuvieron que intervenir a través de medios legales.



La presidenta de la AMPI, Lizbeth Mora García, estos casos se dieron en los fraccionamientos Reforma, Virginia y dos en la Riviera Veracruzana.



"4 o 5 casos en donde la autoridad inmediatamente actuó para hacer un desalojo. Son casas que están desocupadas y alguna persona se da cuenta, como si fuera un ladrón y se mete forzando las llaves, la cerraduras, se hace un contrato falso, porque a veces argumentan que están rentando, pero obviamente no tienen la posesión y es cuando debemos proceder ".



En materia dd seguridad, afirmó que no se han registrado casos se agresiones a los agentes inmobiliarios como se ha presentando en otras partes del país.



"Tenemos un filtro cuidadoso, aquí en Veracruz no hemos tenido ningún riesgo y esperamos así seguir", indicó.



Lamentó que saben de casos en el norte del país, donde son citados en alguna propiedad disponible para venta o renta y ahí son asaltados.