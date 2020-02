Detectan violencia de docentes contra alumnos de escuelas de congregaciones de Xalapa

En planteles de Chiltoyac, El Castillo, Tronconal, Casa Blanca y Seis de Enero, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa (SIPINNA) atendió casos de niños y niñas víctimas de violencia, reveló la secretaria ejecutiva Merci Pérez Arévalo.



Dicha violencia se presenta por igual, de menores contra menores y de adultos contra menores.



Por lo anterior, enfatizó que se han realizado talleres contra violencia en las escuelas, incluso, en aquellas particulares, a veces no consideradas dentro del foco.



"De repente pareciera que ellos no están dentro del foco cuando sí están. Los niños no son propiedad de la escuela y los profesores no tienen autorización para ejercer violencia", expuso.



Incluso, admitió que se trata de extender dicha acción a los sindicatos de docentes y dar asesoría sobre el modelo de enfoque de derechos.



"La primera cosa que tenemos que hacer es llegar a las escuelas y hablar con los docentes y que comprendan el nuevo modelo con enfoque de derechos; es decir, qué pueden y qué no pueden hacer con los niños", añadió.



Admitió que es una tarea compleja e incluye el identificar casos de violencia de docente a estudiantes y entre los propios niños y niñas.