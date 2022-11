Detectan y vetan a vendedores de sangre en Centro Estatal de Transfusiones

En el Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas de Veracruz se ha detectado a personas que son remuneradas por acudir a donar sangre, por lo cual han sido vetadas en este y todos los bancos de sangre, anunció el director del Centro.Salvador Santiesteban González, director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, indicó que han sido pocos pero hay casos, por ello, son ingresados al sistema para que en ninguna parte puedan acudir a "donar" su sangre."Es un pecado. Las donaciones remuneradas no deberían existir, sin embargo existen; en los bancos de sangre tenemos algunos candados, si nos enteramos que algún donador es remunerado lo vetamos al cien por ciento en el sistema de todos los bancos de sangre. Hemos vetado, pocos, pero están cancelados del sistema", dijo.Resaltó que además de lucrar con un acto de donación, representa riesgo porque generalmente la información que proporcionan es falsa ante el interés de ganar."Cuando a mí me van a pagar por donar sangre, lo que quiero es donar aunque estuve enfermo ayer, aunque tengo actividades de riesgo, aunque me tatúe hace 3 meses. Ese es el problema de la donación remunerada, mienten, falsean los datos", explicó.Remarcó que las campañas de donación altruista ayudan a que estas prácticas se acaben, toda vez que entre más liquido se tenga disponible, menos urgencia habrá por conseguir cuando un familiar requiera transfusiones.En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se recolectan al mes mil unidades, pero casi a su totalidad es por reposición, el objetivo es que se tengan el mayor porcentaje de manera altruista."En el Centro Estatal recolectamos aproximado mil unidades de sangre y con eso cubrimos bastante bien la necesidades de Veracruz (...) si es suficiente porque estamos cubriendo las necesidades de los hospitales, sin embargo el 99 por ciento de esas donaciones es de reposición y lo que queremos es invertir ese tipo de donación de reposición a altruista", concluyó.