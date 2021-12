Detención de Tito “N” “lastima la democracia” en el PAN

La detención de "Tito N", quien aspiraba a la dirigencia del Partido Acción Nacional en Veracruz, sin duda alguna empaña este proceso interno del ente político, consideró el panista Alejandro Zairick."Definitivamente es un tema que llama la atención, creo que hay cosas que no vemos a simple vista y cosas que no se entienden pero hay un transfondo. Claro que empaña la elección la detención de él y es que es un hecho realmente sin precedentes en el Estado, es un hecho que viene a lastimar la democracia no sólo de los panistas sino la democracia en sí y también la confianza de los mismos militantes en este proceso que estamos por vivir".Indicó que es necesario regresar a las raíces y el panismo conoce muy bien la ideología y la mística panista, donde no hay fallas."El partido es un partido con historia muy interesante, muy sólida pero algunos liderazgos se han empeñado en destruir esos ideales y esa mística".Añadió que quien quede como dirigente estatal del partido debe de hacer un buen trabajo y se le desea lo mejor."Yo les deseo muy buena suerte en esta contienda electoral y que gane el mejor, que quien gane haga un papel digno y autónomo y sobresaliente, porque realmente lo que hemos vivido lamentablemente en los últimos años ha sido un deterioro en cuanto a la presidencia nacional y estatal".