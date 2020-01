Detenida, rehabilitación de unidad deportiva Laguna del Encanto, en Veracruz Puerto

Desde un hace año, la obra de rehabilitación de la Unidad Deportiva "Laguna del Encanto", ubicada en la Unidad habitacional El Coyol de la ciudad de Veracruz, se encuentra detenida.



Al respecto, el director de obra pública del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa, explicó que esta obra estatal empezó durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.



Sin embargo, en cuanto entró la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la obra se detuvo, sin justificación alguna.



"Esa es una obra de Gobierno del Estado no es municipal, es una obra integral (...) había un fondo que se llamaba FAV Fondo Ambienta Veracruzano administrado por la SEDEMA (...) se tomaron 33 millones de pesos, 30 para el proyecto de esta Laguna de Laguna del Coyol y otros 3 para Laguna Lagartos, lo que se hizo en Laguna Lagartos quedó concluido pero en Laguna del Coyol los trabajos quedaron al 50 por ciento, aproximadamente", dijo



Román Campa señaló que aunque han pedido a la autoridad estatal que explique el motivo por el cuál la obra se detuvo, nadie ha respondido.



"La actual administración recibió la documentación pero no le dio continuidad y paró los trabajos. Ese es el estatus que tiene esa obra. Sin embargo, el dinero existe, el dinero está en un fideicomiso (...) Pensamos que era un tema de cambio de gobierno, que estaría tres o cuatro meses parado y de ahí seguiría pero no fue así. El tema está ahí podríamos decir en pausa, no está finiquitado y se quedó a la mitad", agregó.



Durante un recorrido por la zona, se pudo apreciar que aunque la barda perimetral se terminó, dentro de la laguna y en sus alrededores no hubo obra.



Todas las luminarias fueron retiradas y las casas provisionales de los trabajadores siguen en el sitio, en abandono.



La parte más afectada es el área de canchas de futbol rápido, ya que el pasto artificial está roto y las porterías oxidadas.



El área que abarca este espacio es de seis hectáreas y actualmente, la zona presenta mucha basura y se ha vuelto un recinto para rumiantes, que descansan apaciblemente a la sombra de los árboles.



Pese al mal estado y lo solitario del lugar, todavía hay quienes llegan a este espacio para realizar actividades físicas.